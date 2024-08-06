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"المذنب سيعاقب".. قرار عاجل من الرئيس السيسي بشأن وفاة أحمد رفعت

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الثلاثاء، 06-08-2024 12:55 ص

 

علق المحامي محمد رشوان، دفاع اللاعب أحمد رفعت على قرار الرئيس السيسي بإحالة قضية اللاعب الراحل إلى النيابة العامة لكشف أي تجاوزات، قائلًا إنه "قرار يثلج الصدور".

وقال "رشوان" عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، "قرار الرئيس بإحالة قضية المرحوم رفعت للنيابة قرار يثلج الصدور فلا مجال أمام النيابه للدموع والتمثيل.. أو إن حد يقول معلش مكنتش أعرف ولا حد يقول وأنا مالي.. الحق حبيب الله".

كان دفاع رفعت كشف تفاصيل أزمته، قائلا إن "الأزمة بدأت حين كان رفعت مع فريقه متجها لدولة ليبيريا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية ووصل عرض عن طريق وكيله من الدوري الإماراتي، وناديه وافق، أحمد رفعت على ذمة التجنيد والقانون ينص على ضرورة مثوله أمام الجهات المسؤولة وحصوله على تصريح باحترافه، فتواصل رفعت مع أحمد دياب الذي قال إنهم سيقدمون طلبًا ويحاولون إنهاء إجراءات احترافه".

 

وأضاف: "الطلب كُتب به معايشة لمدة 3 أشهر وليس احتراف سنة وتمت الموافقة، ولكن حقيقة الأمر أن العرض كان تعاقدا وليس معايشة، وهو ما تطلب عودته بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر المتواجدة بالطلب، ورفعت لم يستطع حل الأمر سريعًا فجواز السفر الخاص به كان مع النادي، والنادي يمتلك عقداً فاستغرق الأمر وقتًا حتى تم فسخ التعاقد وكان لابد أن يُسلِم نفسه، وهذه الفترة كان أحمد يبحث عن حل ولكن لم يجد وأُحيل الأمر للجهات المختصة باعتباره متغيبا وصدر له ملف وتحقيق في الأمر ولا أحد يستطيع التدخل هنا".

 

وأوضح أن اللاعب صدر ضده عقوبة شهرين وكانت مخففة حتى انتهت الأزمة من الناحية القانونية.

 

وكان رفعت تعرض لأزمة قلبية في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة حتى وافته المنية.

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