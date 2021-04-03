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المدمرة الأمريكية " إيزنهاور" تعبر قناة السويس

المدمرة الأمريكية تعبر قناة السويس
المدمرة الأمريكية تعبر قناة السويس
 
السبت، 03-04-2021 01:59 م متابعات- أمينة عبد العال
عبرت  " إيزنهاور" حاملة الطائرات الأمريكية قناة السويس قادمة من البحر المتوسط ، وفي طريقها إلي الخليج العربي و المحيط الهندي ، بعد أيام من عودة الملاحة إلي القناة بعد جنوح السفينة " ايفرغريفن " .
ورافقت حاملة الطائرات إلي قناة السويس المدمرتين " ميتشر" و " توماس هاندر " وسفينة الإمداد " مونتيري " التابعة للبحرية الأمريكية وقاطرتين ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت أنها تمكنت من تنفيذ عمليات ضد تنظيم " داعش " انطلاقا من حاملة الطائرات " أيزنهاور " ، خلال فترة انتظارها عبور قناة السويس أثناء جنوح السفينة بها .
 

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