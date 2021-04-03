السبت، 03-04-2021
01:59 م
متابعات- أمينة عبد العال
عبرت " إيزنهاور
" حاملة
الطائرات الأمريكية قناة السويس
قادمة من البحر المتوسط ، وفي طريقها إلي الخليج
العربي و المحيط الهندي ، بعد أيام من عودة الملاحة إلي القناة بعد جنوح السفينة
" ايفرغريفن " .
ورافقت حاملة الطائرات إلي قناة السويس
المدمرتين " ميتشر" و
" توماس هاندر " وسفينة الإمداد " مونتيري " التابعة للبحرية
الأمريكية وقاطرتين ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت أنها تمكنت من تنفيذ عمليات ضد تنظيم
" داعش
" انطلاقا من حاملة الطائرات " أيزنهاور " ، خلال فترة
انتظارها عبور قناة السويس
أثناء جنوح السفينة بها .