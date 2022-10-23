المدرسة تخبر الأم بتأخر ابنتها كل يوم.. والمفاجأة: تتعرض للاغتصاب يوميًا من هذا الشخص

الأحد، 23-10-2022
12:59 م
كشفت أخصائية في الطب الشرعي بالعراق
، تفاصيل جريمة اغتصاب طفلة مرات عديدة
من قبل سائق
العائلة.
وأوضحت الأخصائية الشرعية ديلمان آزاد، الأستاذة في كلية الطب بجامعة صلاح
الدين في أربيل بالعراق
، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن سيدة أحضرت
طفلتها إلى معهد الطب الشرعي، للوقوف على حقيقة تعرضها لاعتداء جنسي من قبل سائق
العائلة، أثناء اصطحابها من وإلى المدرسة
.
وأضافت آزاد أن المدرسة
أبلغت والدة الطفلة بتأخرها عن الفصول الدراسية كل
يوم، وواجهت الأم ابنتها وضغطت عليها حتى أخبرتها بالحقيقة الصادمة.
وقال آزاد إن لجنة من المعهد فحصت الطفلة وتأكدت من جريمة السائق
، مشيرة
إلى أنها قدمت تقريرا موجزا سيكون دليلاً بنسبة 100% للمحكمة والقاضي.
وأعربت الطبيبة عن صدمتها من كثرة اغتصاب السائق
للطفلة، مشددة على ضرورة
العناية بالأطفال، لأنهم لا يستطيعون حماية أنفسهم، والآباء مسؤولون عنهم.