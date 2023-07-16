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المحكمة تصدر قرارها ضد محام شهير في سبّ مرتضى منصور

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جميل ومنصور
الأحد، 16-07-2023 01:10 م


 

قضت جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية بقبول استئناف المحامي طارق جميل سعيد، ووقف الحُكم السابق بحبسه لمدة شهر وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة الاعتداء على حُرمة الحياة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رفعها مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

 

كان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تقدم بدعوى ضد أحد المحامين بتهمة السب والقذف والتشهير حملت رقم 111 لسنة 2023 جنح اقتصادي، ونظرتها محكمة القاهرة الاقتصادية.

 

ومن جانبه قررت محكمة مستأنف اقتصادي بالمحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل نظر القضية رقم 1000 لسنة 2023 م جنح اقتصادي، المرفوعة من رجل الأعمال هاني شكري عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والمرشح السابق لمنصب أمين صندوق بالمجلس السابق ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بتهمة سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 22 يوليو للاطلاع والمستندات.

 

يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.

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