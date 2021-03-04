المحكمة تصدر حكمها على هيا الشعيبي بشأن «الفيديو المُخل»

الخميس، 04-03-2021
10:12 ص
محمد فضل - متابعات
شهدت قضية الفنانة الكويتية
الشهيرة هيا الشعيبي
، التي
أثارت الرأي العام في الكويت وبين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة بواقعة
"الفيديو المُخل"، تطورات جديدة بعد أن تم القبض عليها مؤخرًا.
وأصدرت محكمة
الجنايات الكويتية
، قراراً بإخلاء سبيل الفنانة
هيا الشعيبي
بكفالة قدرها 500 دينار كويتي، بعد أن وجهت لها تهمة نشر مقطع مخل بالآداب
على حسابها في “سناب شات”.
وتعود تفاصيل القضية التي أثارت جدلاً واسعاً إلى شهر أكتوبر
الماضي، بعد نشر مقطع فيديو خادش لرجل يقوم بفعل فاضح أمام فتاتين، فتم إلقاء القبض
عليها.
وردت “هيا” وقتها على المتابعين بأن حسابها تعرض للاختراق
أكثر من مرة، على الرغم من اعترافها فيما سبق أنها كانت ترسله لصديقة لها على
"الخاص"، وهو الأمر الذي كذبها فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.