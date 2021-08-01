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المحكمة تصدر حكمًا على عمرو أديب لصالح محمد رمضان

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الأحد، 01-08-2021 02:18 م

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بتغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.
وقال طارق جميل سعيد دفاع الإعلامي عمرو أديب إنه "سيتقدم باستئناف على الحكم في القضية، وأن المدعي حاول الحصول على حكم بالحبس ضد موكله لكن المحكمة رأت عكس ذلك".
وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي أحمد الجندي وكيلا عن الفنان محمد رمضان، فيها بتعويض قدره 1000001 جنيه".
وجاء في الدعوى أن "الإعلامي عمرو أديب استغل وظيفته وخالف ميثاق العمل بها، وأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا، وشهرة زائفة عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير بالفنان محمد رمضان".
وأضافت الدعوى أن "أديب هدد رمضان من خلال منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته وشرفه".
 

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