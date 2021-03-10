المحكمة تؤدب مدرس تحرش بـ4 طالبات بالفصل

الأربعاء، 10-03-2021
12:01 م
قضت المحكمة
الإدارية العليا بتوقيع عقوبة الفصل
من الخدمة على (ر.أ.ع) المدرس
بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الجيزة تحرش
جنسيا بـ 4 طفلات بالصف الرابع
الابتدائى بالمدرس
ة وهن التلميذات (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بقيامه بحضنهن
وامساكه مناطق العفة بأجسادهن .
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين
صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس
الدولة.
وقالت المحكمة
أن الثابت من الأوراق أن الطاعن المعلم بإحدى المدارس
الابتدائية فى العام الدراسى 2019 قام بالتحرش
ب 4 طفلات هن : (ف.ج.ع) (أ.ط.أ)
و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بالمدرس
ة اللاتى شهدن تفصيليا بما فعله الطاعن بالتحرش
بهن بحضنهن وامساكه مناطق العفة
بأجسادهن، وتفصيلات صادمة تعف المحكمة
عن ذكرها، وأن التلميذات خشين من البوح
بالتحرش
بهن لولا أن الطفلة الأولى (ف.ج.ع) قصت على والدتها ما حدث لها وزميلاتها
عقب انتهاء الحصة الدراسية من بداية العام 2019 فتجمع أمهات الطفلات وقدمن شكوى
لمدير المدرس
ة فدافع المدرس
عن نفسه بعدم معقولية قيامه بالتحرش
.
وأنه يحتضنهن كمكافأة لهن، فلجأت الأمهات للإدارة التعليمية ضد المدرس
ة
والمدرس
، وجاءت أقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش
بهن يوميا من المدرس
المذكور، ومن ثم فإن واقعة التحرش
بالتلميذات قد ثبتت في حقه ثبوتا قطعيا، مشكلا
ذنبًا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة، وأن قيامه بالتحرش
بالتلميذات
وهو المعلم والمربى في محراب العلم يفقده الصلاحية للعمل في مهنة التعليم المقدسة،
إذ كان يتوجب عليه أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية مع تلميذاته والبعد عن
كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن، وهو ما
يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية