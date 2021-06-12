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المحكمة تأمر الطب الشرعي بالكشف على محمد حسان في مسكنه

محمد حسان
محمد حسان
Native
السبت، 12-06-2021 08:26 م
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة"، انتداب لجنة من الطب الشرعي لافادتها بالحالة الصحية الخاصة بالشيخ محمد حسان في مسكنه.

كانت محكمة الجنايات طلبت سماع شهادة الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب الا أنهما تغيبا عن الحضور، وقررت المحكمة في جلسة سابقة تغريمهما ألف جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة وكلفت النيابة إعلانهما مرة ثانية لحضور جلسة اليوم، الا أنهم تغيبا للمرة الثانية، ما دفع المحكمة إلى إصدار أمر بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب.
 

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