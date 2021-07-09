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المحكمة العليا بالسعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

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الجمعة، 09-07-2021 11:25 م

أعلنت المحكمة العليا السعودية، عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، موضحة أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.
وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان عقب عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، إنه تقرر أن "يوم غد السبت الموافق 10 / 7 / 2021، هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غد الأحد الأول من شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه.
وكانت المحكمة العُليا، دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9 يوليو 2021.
 

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