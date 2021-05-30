المجلس العربي وحياة يدعمان سائقة التوك توك أم بطة

الأحد، 30-05-2021
05:20 م
أعلن المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية ومؤسسة حياة للتنمية المستدامة عن دعم سائقة
التوك توك الشهيرة بأم بطة بمنطقة العريش في الهرم، بعد انتشار قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي، إن المجلس ومؤسسة حياة الذراع المجتمعي لجامعة المستقبل في مصر سيدعمان السيدة سائقة
التوك توك الأم لأربعة أطفال بمواد غذائية ودعم مادي لمدة 6 أشهر، مشددة على أن ذلك يأتي في إطار عملهما على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030.
وشددت رزق على أن السيدة سائقة
التوك توك نموذج مشرف للمرأة المصرية التي تسعى من أجل كسب الرزق الحلال لإطعام أطفالها، مشيرة إلى تقديم الدعم الكامل لها وإرسال وفدا لها من المجلس لمعرفة احتياجاتها.
والسيدة أم بطة هيأم لأربعة أطفال وتكسب رزقها من خلال قيادة التوك توك في منطقة العريش بالهرم في محافظة الجيزة بعد أن تركها زوجها وأطفالها دون أي دعم.