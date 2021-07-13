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المتحف القومي يستقبل وزراء من جميع أنحاء العالم

المتحف القومي يستقبل وزراء من جميع أنحاء العالم
المتحف القومي يستقبل وزراء من جميع أنحاء العالم
Native
الثلاثاء، 13-07-2021 08:37 ص متابعات- أمينة عبد العال
يواصل المتحف القومي للحضارة المصرية في استقبال ضيوفه من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة من مصر ومن جميع أنحاء العالم، حيث شهد على مدار الثلاثة أيام الماضية عددا من الزيارات والفعاليات منها؛ الاحتفالية التي تم تنظيمها للمشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والتي استضافتها مصر، ومن أبرز الحضور بها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، و السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة سابقا، وكان في استقبالهم فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.
واستقبل المتحف أيضا كل من وزير العمل العراقي، ووزير الأوقاف السوري والوفد المرافق لهما، بالإضافة إلى استقباله لوفد من ضيوف وزارة الاتصالات والذين شاركوا في إحدى الدورات التدريبية التي نظمتها مصر للأشقاء الأفارقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
وقد تم اصطحاب هذه الوفود في جولة بالمتحف تعرفوا خلالها على مقتنياته المتميزة، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من كنوز أثرية متميزة تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلف، والمومياوات الملكية التي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب.
من جانبه أشار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إلى حرص المتحف على استقبال زائريه من جميع الفئات والجنسيات المختلفة على أفضل وجه، وإنجاح زيارتهم بشكل يحقق هدف المتحف كمنارة ثقافية للتعريف بعظمة وتفرد الحضارة المصرية على مر العصور.

 

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