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المتحدث باسم الرئاسة يرد على سؤال طلاب الثانوية العامة

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الخميس، 03-06-2021 08:16 م
حرص السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على التفاعل مع استفسارات متابعيه عبر فيس بوك بشأن امتحانات الثانوية العامة.
وأكد راضي عبر صفحته الرسمية انه سيتم منح طلاب الثانوية العامة أحقية الاختيار بين آداء الامتحان إما إلكترونيا أو ورقيا وفقا لرغبة كل طالب .
وأوضح  أنه لن يتم إجبار الطالب على الإجابة مرتين على الامتحان بالطريقتين الإلكترونية و الورقية ، مشددا على أن  الطالب سيختار أحدهما فقط .
وكان قد اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التي تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات في إطار المنظومة الجديدة، والتي تشمل حوالي 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض نتائج الاختبارات التجريبية التي تم إجرائها حتى الآن تمهيداً للاختبارات الأساسية للثانوية العامة في شهر يوليو المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإليكترونية وعملية التصحيح.



 

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