الخميس 20 أبريل 2023
توقيت مصر 14:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"صلاح" يلغي متابعة "النني" على إنستجرام.. ما السبب الخلاف بينهما؟

زوج علا غانم: " كانت عايزة تعمل فيا زي وداد في جعفر العمدة"

البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر في مصر

بعد وصوله 37 جنيهًا في السوق السوداء.. سعر الدولار في البنوك اليوم

الإمارات: نجحنا في الوساطة لتأمين سلامة الجنود المصريين

محامية سعودية تقاضي رونالدو وتطالب بإبعاده بسبب "فعل فاضح"

بملابس شفافة.. ابنة عمرو دياب تثير غضب الجمهور: احنا في رمضان

وفاء عامر عن "جعفر العمدة": كل يوم بنشتمهم

أحمد موسى: تم إبلاغ الأهلي شفويًا بإيقاف عقوبة كهربا لهذا السبب

الحكومة: شركة إيطالية ستزرع 10 آلاف فدان من المحاصيل التي تحتاجها مصر

ADS
 

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل إجلاء القوات المصرية من السودان

69_20230420102148
عودة المصريين
Native
Teads
الخميس، 20-04-2023 10:57 ص

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان رسمي له، منذ قليل، أنه تم أمس الأربعاء 19 أبريل اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية للعودة الآمنة للقوات المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية.
 حيث هبطت 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في أحد المطارات بالأراضي السودانية؛ للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة.
كما تم صباح اليوم الخميس 20 أبريل، وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان، تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية تمهيدا لإجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن.

وأكدت القوات المسلحة صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التي وصلت إلى أرض الوطن وكذا الموجودة بمكتب الدفاع بالسفارة المصرية بالخرطوم.
 

إقرأ ايضا

20230209122911656

زوج علا غانم: " كانت عايزة تعمل فيا زي وداد في جعفر العمدة"

20-4-2023_01_01_11_GomhuriaOnline_231681945271

البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر في مصر

i

محامية سعودية تقاضي رونالدو وتطالب بإبعاده بسبب "فعل فاضح"

أخبار متعلقة

237790

5 آلاف طالب.. الحكومة تكشف سبب صعوبة إعادة المصريين من السودان

thumbs_b_c_a9a1e87dcfc02758d6fc5ab7328d6cdc

الجيش السوداني يعلن هروب "حميدتي"