المتحدث العسكري يكشف تفاصيل إجلاء القوات المصرية من السودان

الخميس، 20-04-2023
10:57 ص
أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان رسمي
له، منذ قليل، أنه تم أمس الأربعاء 19 أبريل اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع
السلطات السودان
ية للعودة الآمنة للقوات المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات
السودان
ية.
حيث هبطت 3
طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في أحد المطارات بالأراضي السودان
ية؛
للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي
السودان
ية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد
العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة.
كما تم صباح اليوم الخميس 20 أبريل، وبالتنسيق مع الجهات
السودان
ية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان
،
تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية تمهيدا
لإجراءات إخلائهم من الأراضي السودان
ية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة
لعودتهم لأرض الوطن.
وأكدت القوات المسلحة صحة وسلامة كافة العناصر المصرية
التي وصلت إلى أرض الوطن وكذا الموجودة بمكتب الدفاع بالسفارة المصرية بالخرطوم.