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الماسونية.. الطالبة المصرية المنتحرة داخل جامعة الكويت تترك رسالة صادمة

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الطالبة
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الخميس، 13-10-2022 11:45 ص


أقدمت طالبة مصرية في جامعة الكويت على الانتحار، أمس الأربعاء، وألقت نفسها من الدور الرابع في كلية العلوم.

ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن الواقعة حدثت في الحرم الجامعي في منطقة الشدادية بمحافظة الفروانية، موضحة أن الطالبة تبلغ من العمر 19 عاما.

وراجعت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة في كلية العلوم، وتبين أن الطالبة ألقت نفسها من الدور الرابع، وتم نقلها إلى مستشفى الفروانية، حيث وافتها المنية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن محاولة الطلبة المتواجدين إنقاذ الطالبة والإمساك بها باءت بالفشل، حيث أفلتت منهم وسقطت من الدور الرابع.

وأصدرت النيابة العامة في الكويت بيانا، أوضحت فيه أنها تلقت بلاغا بالحادث من مخفر شرطة ضاحية عبدالله المبارك، مضيفة أنها باشرت إجراءات التحقيق بالانتقال لمستشفى الفروانية ومناظرة المتوفاة، وندب إدارة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام أن الطالبة المنتحرة تحمل الجنسية المصرية، وتركت رسالة مكتوبة قبل انتحارها، كتبت فيها: "بابا عمره ما حسسني إني كبيرة، على طول موترني ويخليني أشك في نفسي، أحب أقوله شكرا قضيت رسالة الماسونية وخلصت البشر من واحد".


 

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