الخميس 13 أبريل 2023
توقيت مصر 23:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"إوعي تعملي معايا كدا".. رد مفاجئ لزوج جوري بكر على دورها في "وِدَاد"

المادة 24 أنقذته.. مفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

ضبط لاعب إسرائيلي اعتدى جنسيًا على طالبة في اليونان

مجلس الوزراء: انحدار الدولار الكارثي أصبح وشيكًا

عروس سوهاج تذبح عريسها رفقة شقيقها لسبب صادم

إثيوبيا تصعد لهجتها تجاه سد النهضة: "بات حقيقة"

حكم قضائي جديد ضد مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب وشوبير

ابنة الشرقية تكشف أهوال: "أبويا خدرني ونام معايا هو وعمي أكتر من مرة"

"ضرب تاني".. مدير أعمال شيرين يرد: ما حدث تنمر وقلة أدب

محمد رمضان يرد على تشبيه "جعفر العمدة" بمسلسل شهير

ADS
 

المادة 24 أنقذته.. مفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

كهربا
كهربا
Native
Teads
الخميس، 13-04-2023 01:11 م
كشف ‏عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية مصير محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي في أزمة غرامة نادي الزمالك الصادر بحقها قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

قال عامر العمايرة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:
دى الخلاصة فى موضوع كهربا مفيش إيقاف و اللاعب مستمر.
وأضاف : ‏كهربا مستمر لنهاية الموسم وفقا للفقرة 5 المادة 24 من لوائح أوضاع وانتقال اللاعبين  الدولية والتى تنص على :
أ) يتم إيقاف المهلة الزمنية مؤقتًا من خلال طلب صالح لأسباب القرار. بعد الإخطار بأسباب القرار ، تستأنف المهلة
ب) يتم إيقاف المهلة الزمنية أيضًا من خلال استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية.
وكشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة عن غرامة محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، إلى نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وقال شوبير، عبر برنامجه الرياضي على فضائية “أون تايم سبورت”: “النادي الأهلي تسلم منذ ساعات حيثيات قرارات الفيفا في قضية محمود كهربا، واللاعب له الحق في المشاركة داخل المباريات القادمة ولن يتم إيقافه”.
وأضاف: “اللجان القانونية داخل النادي الأهلي تدرس جميع الحيثيات التي تم وصولها من الفيفا، وتساعد اللاعب مع إدارة النادي لتوفير مبلغ الغرامة، وحاليا تم توافر 75-80% من المبلغ”.
على جانب آخر، أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن نادي الزمالك خاطب الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وطالب بمضاعفة عقوبة محمود كهربا، ويقوم مسئولو النادي الأبيض حاليا بتجهيز ملف كامل بسبب عدم الحصول على الغرامة المالية.
وقال “الحديدي”، في تصريحات عبر “بوكس تو بوكس”: "كهربا يقدم مستوى مميزا منذ يوم 17 يناير، وشارك في 13 مباراة مع النادي الأهلي، سجل 9 أهداف وصنع هدفين، بما يعني أنه ساهم في 11 هدفا، وهو من أفضل أرقام المهاجمين في النادي الأهلي".
وأكد أن كهربا يمر بمرحلة جيدة مع النادي الأهلي، ومن أكثر اللاعبين إيجابية في صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية فى مختلف البطولات التى شارك بها فى الآونة الأخيرة.
 

إقرأ ايضا

Capture

"إوعي تعملي معايا كدا".. رد مفاجئ لزوج جوري بكر على دورها في "وِدَاد"

6437cecb4236043c8f048d27

ضبط لاعب إسرائيلي اعتدى جنسيًا على طالبة في اليونان

1577867_0

عروس سوهاج تذبح عريسها رفقة شقيقها لسبب صادم

أخبار متعلقة

702

مهيب عبدالهادي يكشف موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

311075_0

الكشف عن راتب المدير الفني الجديد للزمالك

Capture

رضا البلتاجي يفجر مفاجأة عن صحة هدف البنك الأهلي في الزمالك

133-010522-ahmed-badir-death-common-2

أحمد بدير: لو قابلت أبوتريكة مش هسلم عليه لهذا السبب

eldeeb1_001_5_1480628561

"هشجع الأهلي".. قرار مفاجئ من نجم الزمالك السابق بعد فوز الأهلي

782

إمام عاشور يغضب جماهير الزمالك بعد تعليقه على احتفال كهربا