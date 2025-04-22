المأمور كان مصدوم.. رجع من السعودية وجد زوجته متزوجة وأنجبت طفلة!

شهدت منطقة الحوامدية، واقعة مؤسفة عندما ألقت الشرطة القبض على سيدة لجمعها بين زوجين، أحدهما رسميا والآخر عرفيا، وإنجابها طفلة من الثاني.

لم يتوقع موظف يعمل بالسعودية ما ينتظره لدى عودته إلى القاهرة، مفاجآت صادمة كانت من نصيبه بطلتها الأولى زوجته.

قصة درامية مأساوية دارت أحداثها بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، موظف في أواخر الثلاثينات حرر محضرا ضد زوجته واتهمها بالجمع بينه وبين رجل آخر.

مأمور القسم حاول استيعاب ما تلقفته أذناه، إذ استفسر من المبلغ: "حضرتك فاهم بتقول ايه؟"، الزوج المغلوب على أمره كرر حديثه "مراتي خانتني، اتجوزت عرفي وخلفت كمان".

كلمات الزوج كانت كفيلة بتحويل البلاغ إلى وحدة المباحث ليناقش رئيس المباحث الشاكي وصولا إلى الحقيقة المُرة، الزوجة لعبت على الطرفين.

استغلت سفر زوجها للعمل بالخارج وتزوجت من آخر عرفيا بل وأنجبت منه طفلة، ليتم القبض عليهما وإحالتهما النيابة العامة للتحقيق.