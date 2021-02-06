الليلة الأخيرة.. مفاجأة يفجرها قاتل زوجته عارضة الأزياء اللبنانية

السبت، 06-02-2021
09:57 ص
فجر إبراهيم غزال، زوج
عارضة الأزياء اللبنان
ية زينة كنجو،
مفاجأة عن سبب قتل زوج
ته وتفاصيل الليلة الأخيرة بينهما وهروبه إلى تركيا.
وقال زوج
زينة كنجو، الذي تحدث من مقر تواجده في تركيا إنه
كان يجلس مع زوج
ته قبل وفاتها والأمور بينهما على ما يرام. إلا أن صوت زوج
ته علا عليه،
فقام بوضع يده على فمها، وطالبها بخفض صوتها إلا أنها توفيت.
وتابع: “أنا ما عم برر لحالي ولا بقول لحدا إني أنا بريء..
أنا ما بقتل
بهالطريقة.. لو في آثار لمد إيد كان بيّن.. أنا ممكن أضرب ولكن أقتل
لأ“.مضيفا
أن الطبيب الشرعي أكد أنه ليس قتل
ًا عمدًا، حسب إرم نيوز.
وأشار إلى أنه لم يقم بسرقة ذهبها، كما زعم أهل زوج
ته في
أقوالهم، ،وأردف: ”الندم لن يفيد لما تعمل شغلة تخسر كل حياتك حتى لو بإرادتك أو غصب
عنك ما فينا نرجع الزمن للوراء“.
وأكمل: “ما فيك بتعتذر على موت شخص.. بس إذا بيعتبروني واحد
منهم لإنهم بيعرفوا إني بحبها ولازلت بحبها وهن بيعرفوا إني ما قصدي أقتل
ها.. وهما
بيعرفوا صار كذا مشكل وبحط إيدي على تمها وما قصدي أقتل
ها“.
وأضاف:”ما حدا يفكر إن خسارة هالبلد هيك هينة.. اللي هو أنا
قتل
ها وخلاص.. لأ لأ.. أنا من نهار السبت لهون ما حدا عم بيحكيني غير المحامي بتاعي“.
لافتا إلى أنه سيعود إلى لبنان
نهار الاثنين المقبل على الأكثر.