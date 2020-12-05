الليثي : حاكموا هذا الرجل و السيدة

السبت، 05-12-2020
02:20 م
إيمان هاني
طالب
الإعلامي عمرو الليثي، بمحاكمة والد ووالدة
"أحمد بائع الليمون
"، قائلا:" أبوه وأمه معندهمش ريحة الدم والإنسانية،
لا يستحقا أن يكونا أب أو أم".
وأضاف
"الليثي" خلال برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة
"،
قائلا : "لولا الفيديو اللي اتعمل مكناش
هنعرف أن أبوه وأمه عايشين ، معقبا: "الحمدلله ربنا أكرمه بـجدته وخليته راجل
جدع ويشيل المسئولية".
وتابع:
"كان زمانه بيتعلم في مدرسة، كان زمانه متفوق، ولكنه بيشتغل دلوقتي عشان يصرف
على ولاد أخيه وجدته وجده، معقبا:" اتمنى أن أشاهد الأب والأم حتى يلعنهم المشاهدين".