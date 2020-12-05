السبت 05 ديسمبر 2020
توقيت مصر 15:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المالية تعلن عن 2000 وظيفة لأوائل خريجي الجامعات

بدون " بوتكس".. طريقة سهلة لمحاربة التجاعيد

" ووهان " تحذر.. فيروسات جديدة أخطر في الطريق إلينا

«باتشيكو» يطلب رحيل ثنائي الزمالك

الجيش السوداني يُحرر أرضًا بعد 25 سنة من سيطرة إثيوبيا عليها

ترامب يطالب المواطنين بالتبرع بـ207 مليون دولار لهذا السبب

بشري سارة من الوزراء عن منحة العمالة الغير منتظمة

تصعيد مفاجئ في أزمة أحمد بدير ومي العيدان

«قريبًا جدًا».. ماذا قال الملك سلمان عن المصالحة مع قطر؟

فضيحة جنسية في منزل «هيا الشعيبي» بطلها سائقها الخاص (فيديو)

ADS
 

الليثي : حاكموا هذا الرجل و السيدة

أحمد بائع الليمون
أحمد بائع الليمون
 
السبت، 05-12-2020 02:20 م إيمان هاني

طالب الإعلامي عمرو الليثي،  بمحاكمة والد ووالدة "أحمد بائع الليمون"، قائلا:" أبوه وأمه معندهمش ريحة الدم والإنسانية، لا يستحقا أن يكونا أب أو أم".
وأضاف "الليثي" خلال برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، قائلا  : "لولا الفيديو اللي اتعمل مكناش هنعرف أن أبوه وأمه عايشين ، معقبا: "الحمدلله ربنا أكرمه بـجدته وخليته راجل جدع ويشيل المسئولية".
وتابع: "كان زمانه بيتعلم في مدرسة، كان زمانه متفوق، ولكنه بيشتغل دلوقتي عشان يصرف على ولاد أخيه وجدته وجده، معقبا:" اتمنى أن أشاهد الأب والأم حتى يلعنهم المشاهدين".

 

إقرأ ايضا

202007010437343734

المالية تعلن عن 2000 وظيفة لأوائل خريجي الجامعات

73029Image1-1180x677_d

فضيحة جنسية في منزل «هيا الشعيبي» بطلها سائقها الخاص (فيديو)

Capture

شاهد.. كيف تم استقبال الفنان المتهم بالتطبيع في المطار