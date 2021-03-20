اللواء إبراهيم المنيع يتصدر ترند السعودية بعد مصرعه غرقًا

السبت، 20-03-2021
11:17 ص
محمد فضل
تصدر هاشتاج « وفاة اللواء إبراهيم المنيع»، الرند عبر
مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية
، عقب مصرع
ه غرق
ًا خلال رحلة
بحرية بجدة.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد توفي اللواء إبراهيم بن عبدالعزيز
المنيع عن عمر ٥٦ عاماً ، غرق
اً خلال رحلة بحرية بجدة، أول أمس الخميس.
ودشن رواد مواقع
التواصل هاشتاج ينعونه فيه بعنوان "وفاة اللواء إبراهيم المنيع"، وسط حزن
شديد من محبيه ومعارفه سائلين له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان.
وأمس الجمعة تم الصلاة عليه "صلاة الجنازة"، الساعة
الرابعة عصراً وتم دفنه في مقبرة شمال الرياض.