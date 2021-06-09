اللجنة الدولية: أزمة سد النهضة وصلت لطريق مسدود وهذا ما سيحدث
سد النهضة
Native
الأربعاء، 09-06-202109:11 م
قال الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية
لسد إثيوبيا، إن هناك قرارا فرديا من الجانب الإثيوبي، بشأن سد النهضة، موضحًا أن إثيوبيا
تسعي للملء الثاني للسد ولا تنظر لـ الأضرار التى ستعود على مصر والسودان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"
المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الاتحاد الإفريقي
وصل لـ طريق مسدود بشأن مفاوضات سد النهضة، وتحركاته باءت بالفشل.
ولفت إلى أن بيان اليوم الصادر من مصر والسودان بشأن السد،
يؤكد أن الاتحاد الإفريقى انتهى دوره، ولم يستطع التدخل للتوصل إلى تفاوض.
وأشار إلى أن إثيوبيا لن تتراجع عن القرارات التى اتخذتها،
ومتعنتة، ولا تريد التوصل إلى حل.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي شيء بشأن
مفاوضات سد النهضة، ولكن بعد تولي “بايدن”؛ بدأت تتحرك.
وشدد على أنه يجب عدم الجلوس على مائدة المفاوضات؛ إلا بعد
وقف الملء الثاني للسد.