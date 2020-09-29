اللجنة الأوليمبية تصدم مرتضى منصور بهذا الرد

الثلاثاء، 29-09-2020
09:08 م
أحمد سالم
علق هشام حطب رئيس اللجنة
الأولمبية المصرية، على خطاب اللجنة
للرد على خطاب المستشار مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك، الذى يؤكد أن اللجنة
الأولمبية تسيئ لـ الدولة وذلك من خلال خطابات و ايميلات ترسل له.
وأضاف هشام حطب خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي سيد، أن رئيس الزمالك تقدم بـ شكوى لـ نيابة أمن الدولى العليا تؤكد أنه تصل له جوابات بها إساءة للدولة.
ولفت إلى أن هذا الكلام غير صحيح، والجميع لن يقبل بهذا الأمر، وأكد أن نيابة أمن الدولة قامت بـاستدعاء اللجنة
والجميع يعلم أن اللجنة
تحب الوطن ولن تقوم بهذا العمل.
وأشار إلى أن الأوراق التى كانت ترسل لـ رئيس الزمالك كانت مخالفة لما تقوم بارساله اللجنة
، وتم عمل التحريات وتم اثبات براءة اللجنة
من تلك الأشياء.
وأوضح أن الأشياء التى أرسلت لرئيس الزمالك مزورة، ولم تخرج من اللجنة
.