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الكيلو يتخطى 50 ألف جنيه.. تعيين حراسات خاصة على شجرة مانجو نادرة(فيديو)

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الخميس، 24-06-2021 12:45 م

قام أحد سكان ولاية بيهار الهندية بتركيب كاميرات مراقبة وتعيين سكان محليين لحراسة شجرة "مانجو" من نوع "ميازاكي"، والتي تعد واحدة من أغلى أنواع المانجو في العالم.
وعن ذلك تحدث الرجل الهندي مالك الشجرة ويدعى فيكاس داس لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "إن هذا النوع هو أغلى مانجو في العالم، ويسمونه "بيض الشمس"، وهو ينمو في مقاطعة ميازاكي اليابانية".
وأوضح أن "هذه الشجرة عمرها 25 سنة، وحصلت عليها ابنة عضو سابق في المجلس التشريعي كهدية من أحد الأشخاص".
ولفت إلى أن الشجرة مراقبة بالكاميرات ويقوم بحراستها بعض السكان المحليين.
ووفقا له فإن "هذا النوع من المانجو يتميز بذوق ورائحة خاصة، وهو لا يخطط لبيعه في السوق، بل سينظم مزادا لهذا الهدف".
يشار إلى أن اسم "ميازاكي" يعود إلى المحافظة التي تتم زراعتها فيها باليابان، وتزن الحبة منها في المتوسط حوالي 350 غرامًا وهي غنية بمضادات الأكسدة وبيتا كاروتين وحمض الفوليك.
ويحتوي هذا النوع من المانجو على نسبة 15% من السكر أعلى من أنواع المانجو الأخرى.
كما يتراوح سعر مانجو ميازاكي بين 8 آلاف روبية للكيلوغرام (107 دولارات) و270 ألف روبية (3.6 ألف دولار)، بما يعادل 56 ألف جنيه مصري.
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