الكيلو بـ 12 جنيهًا خلال أيام.. هبوط كبير في أسعار البصل





شهدت أسعار البصل انخفاضًا كبيرًا قدر بنحو 30 جنيهًا بعدما وصل 50 جنيهًا، ليتم تدوال سعر كيلو البصل عند سعر 20 جنهيًا في الأسواق حاليا، مع توقعات باستمرار انخفاضه حتى يصل إلى سعر 12 جنيهًا في غضون أيام.

وكان المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية للبساتين بوزارة الزراعة، قال في تصريحات متلفزة، إن قرب موعد حصاد عروق البصل التي تمت زراعتها في أغسطس الماضي، ووقف التصدير بجانب الحملات التفتيشية التي تشنها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، ستسهم في انخفاض أسعار البصل محليًا بنحو كبير.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية للبساتين بوزارة الزراعة، أن أسعار البصل ستشهد انخفاضًا خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصل سعر الكيلو 12 جنيهًا هبوطًا من سعره الحالي، وذلك خلال فترة من أسبوع لأسبوعين.

كيلو البصل بـ 5 جنيهات العام المقبل

من جهته كان حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، قال إن سعر البصل في مصر سيشهد انخفاضًا طفيفًا في الأيام القليلة المقبلة بفعل قلة الإقبال وحصاد العروات المبكرة، مؤكدًا أن الانخفاض الكبير سيكون في شهر أبريل المقبل أي بعد 4 أشهر من الآن.

وأكد نقيب الفلاحين خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن سعر البصل في أبريل المقبل سينخفض 35 جنيهًا هبوطًا من سعره الحالي 40 جنيهًا ليتم تداوله عند سعر 5 جنيهات، بسبب موسم حصاد البصل الذي سيحقق وفرة في المعروض.