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الكويت.. طرد 15 مصريًا وعدم دخولهم البلاد مدى الحياة

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الأربعاء، 09-11-2022 11:38 ص

أصدر وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق أنور البرجس قراراً بإبعاد للمصلحة العامة لعدد من المقيمين المصريين (15) الذين اعتدوا مساء أمس على رجال مفتشي وزارة التجارة اثناء مهمة عملهم للتفتيش على رخص التجارية للمحلات في منطقة الضجيج.
وقالت مصادر لصحيفة الراى، إن «القرار صدر ظهر أمس الثلاثاء وتمت إحالة جميع المعتدين إلى سجن الإبعاد استعداداً لترحيلهم عن البلاد بعد تبصيمهم وعدم دخولهم البلاد مدى الحياة».

واختتمت المصادر أن «هناك توجيهات بعدم التهاون مع أي مقيم لا يلتزم في قوانين البلاد، وأن أي شخص يتجاوز القانون سوف يتم إبعاده عن البلاد ولن يتم السماح للواسطات أو المحسوبية الدخول في مثل هذه القرارات التي يتم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية».
 

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