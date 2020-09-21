الكويت.. طرد معلمتين من الخدمة لسبب صادم

الإثنين، 21-09-2020
06:44 م
الطيب حسين
كشفت تقارير صحفية في الكويت
، أن وزارة التربية قررت إنهاء خدمات معلمتين كويتيتين بعد ما يقارب 16 عاما خدمة في العملية التعليمية.
وذكرت أن ذلك جاء بناء على كتاب من ديوان الخدمة المدنية يوصي بإيقافهما عن العمل وانهاء خدماتهما.
وقالت إن المعلمتين كانتا قد اتممتا دراستهما خارج البلاد في عام 2004 وبعد عودتهما تم اعتماد شهادتيهما من التعليم العالي، مشيرة الى انه على ضوء ذلك تمت الموافقة على توظيفهما في الوزارة معلمتين.
وفوجئت الوزارة بكتاب من ديوان الخدمة المدنية يوصي بإنهاء خدماتهما لعدم قانونية شهادتهما، لافتة الى ان الوزارة قامت على الفور بتنفيذ تعليمات الديوان، الأمر الذي جعل المعلمتين تتجهان الى المحكمة لرفع قضية والمطالبة بحقوقهما الوظيفية.