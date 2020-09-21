الإثنين 21 سبتمبر 2020
توقيت مصر 19:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منع وغرامة.. اتحاد الكرة يفاجئ مرتضى منصور بقرار صادم

والد محمد علي يوجه له رسالة مفاجئة

قطر وتركيا تفاجآن أسرة أحمد زكي بهذا الطلب

الفضاء ينتظر مواطني دولة خليجية

بيان من "الداخلية" الكويتية عن فتاة "الفيديو المخل"

نزيف حاد للدولار.. أسعار اليوم تصدم العملاء

بث مباشر.. مباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا

توجيه عاجل من "السيسي" بشأن أمر يخص المواطنين

شديد الحرارة جنوبًا.. تحذيرات من طقس الغد

فنانة شهيرة تكشف تفاصيل اغتصابها تحت تهديد السكين

الكويت.. طرد معلمتين من الخدمة لسبب صادم

666a1ff7-033b-43c4-96f1-65b0158c55ee_16x9_1200x676_0
الكويت.. طرد معلمتين من الخدمة لسبب صادم
الإثنين، 21-09-2020 06:44 م الطيب حسين
كشفت تقارير صحفية في الكويت، أن وزارة التربية قررت إنهاء خدمات معلمتين كويتيتين بعد ما يقارب 16 عاما خدمة في العملية التعليمية.

وذكرت أن ذلك جاء بناء على كتاب من ديوان الخدمة المدنية يوصي بإيقافهما عن العمل وانهاء خدماتهما.

وقالت إن المعلمتين كانتا قد اتممتا دراستهما خارج البلاد في عام 2004 وبعد عودتهما تم اعتماد شهادتيهما من التعليم العالي، مشيرة الى انه على ضوء ذلك تمت الموافقة على توظيفهما في الوزارة معلمتين.

وفوجئت الوزارة بكتاب من ديوان الخدمة المدنية يوصي بإنهاء خدماتهما لعدم قانونية شهادتهما، لافتة الى ان الوزارة قامت على الفور بتنفيذ تعليمات الديوان، الأمر الذي جعل المعلمتين تتجهان الى المحكمة لرفع قضية والمطالبة بحقوقهما الوظيفية.

إقرأ ايضا

وزير المالية

المالية: هذا الشيء سيؤدي لانخفاض الأجهزة الكهربائية

5811346-2141708773

قرارات عاجلة في السعودية بشأن علم البلاد

20200807020819819

حيرة في الأهلي بسبب موقف فايلر من هؤلاء اللاعبين

أخبار متعلقة

image

تصريحات «ترامب» تفجر زوبعة واسعة في الكويت

فنان

اتهام يوتيوبر شهير في قضية غسيل أموال .. تعرف على اسمه

جريمة قتل

أخ يقتل أخته رميا بالرصاص لكنها تنجو .. فيتسلل أخوهم الثالث للمستشفى ويجهز عليها

الكويت

​"الداخلية الكويتية" تكشف تفاصيل جديدة بواقعة المصرى المعتدى عليه

القبض على كويتي في "حالة غير طبيعية" مع زوجته

القبض على كويتي في "حالة غير طبيعية" مع زوجته