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الكويت تودع طبيبة مصرية أفنت 30 عامًا في خدمتهم

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طبيبة
 
الخميس، 10-12-2020 07:17 م محمد فضل

عمت حالة من الحزن في الكويت على رحيل طبيبة مصرية، متأثرة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أفنت 30 عامًا في خدمة الكويت.
وحسب وسائل إعلام كويتية، فقد رحلت الطبيبة المصرية جيهان حلواني،  متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 52 عاما، ونعاها الكويتيون، قبل المصريين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونعت الجمعية الطبية الكويتية الطبيبة الراحلة قائلة: "ننعي شهيدة الواجب الدكتورة المصرية جيهان حلواني في المستشفى الأميري عن عمر ناهز الـ52 عاماً، والتي وافتها المنية بعد اصابتها بفيروس كورونا.. بعد خدمة امتدت 30 عاماً في الكويت".

 

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