الكويت تودع طبيبة مصرية أفنت 30 عامًا في خدمتهم

الخميس، 10-12-2020
07:17 م
محمد فضل
عمت حالة من الحزن في الكويت
على رحيل طبيبة مصرية
، متأثرة
بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أفنت 30 عامًا في خدمة الكويت
.
وحسب وسائل إعلام كويتية، فقد رحلت الطبيبة
المصرية
جيهان
حلواني، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا عن
عمر يناهز الـ 52 عاما، ونعاها الكويت
يون، قبل المصريين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونعت الجمعية الطبية الكويت
ية الطبيبة
الراحلة قائلة:
"ننعي شهيدة الواجب الدكتورة المصرية
جيهان حلواني في المستشفى الأميري عن عمر
ناهز الـ52 عاماً، والتي وافتها المنية بعد اصابتها بفيروس كورونا.. بعد خدمة امتدت
30 عاماً في الكويت
".