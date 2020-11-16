الكويت تعلن موقفها من أزمة سد النهضة وإنهاء الأزمة الخليجية

الإثنين، 16-11-2020
03:55 م
المصريون
أكد وزير الخارجية الكويت
ي أحمد ناصر المحمد الصباح، أن الكويت
تدعم
الموقف
المصر
ي في قضية سد النهضة
.
وقال الشيخ أحمد ناصر في تصريحات للصحفيين على هامش زيارته إلى السفارة
الفلسطينية، لتقديم واجب العزاء في أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية الدكتور صائب عريقات – حول مساندة الكويت
لمصر
في قضية سد
النهضة،:"إن الموقف الكويت
ي داعم لجمهورية مصر
العربية الشقيقة، وخصوصا فيما
يتعلق بأمنها الوطني والقومي، والنقاش مع الأشقاء في مصر
متشعب ومتنوع، ولا يقتصر
على هذا الموضوع فقط".
وعما إذا كان سيتم التطرق إلى الأزمة الخليجية والوساطة الكويت
ية خلال
اجتماعات الحوار الاستراتيجي الأمريكي - الكويت
ي الرابع، والذي سيعقد نهاية الشهر
الجاري في واشنطن، أكد وزير الخارجية الكويت
ي أن الولايات المتحدة والدول الصديقة
والحليفة، تدعم
الوساطة الكويت
ية والمساعي التي كان يبذلها الأمير الراحل الشيخ
صباح الأحمد لرأب الصدع الخليجي، مشددا على استمرار مساعي الكويت
لحل الأزمة
الخليجية، وفقا لتوجيهات الأمير الشيخ نواف الأحمد.