الإثنين 21 نوفمبر 2022
توقيت مصر 05:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت تعلن مفاجأة للمصريين بشأن إصدار التأشيرات

لمن فاته حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022.. شاهد الفيديو

مجلس الدولة ينظر دعوى غلق وحظر صفحات عبدالله رشدي

ضبطا أمهما تمارس الرذيلة مع عشيقها.. شابان يهشمان رأس رجل حتى الموت

أول تعليق من شقيق رامز جلال على أنباء إصابته بالعمى

تزوج عليها سرًا وعندما علمت زوجته الأولى فعلت ما لم يتوقعه أحد!

تنفيذ حد القتل في مواطن سعودي لتهريبه المخدرات

فيديو.. محمد صلاح يحرج سيدة ويرفض مصافحتها في الكويت

شاهد.. الشيف بوراك يفتتح فرع قطر ويفاجئ الجميع بالمشاركة في عرض راقص بشكل مذهل

على خُطى خالتها.. ابنة أخت إلهام شاهين في مشهد جرئ وقبلات ساخنة

ADS
 

الكويت تعلن مفاجأة للمصريين بشأن إصدار التأشيرات

كو3
الكويت
Native
Teads
الإثنين، 21-11-2022 01:52 ص نسمه عبد الوهاب
قررت دولة الكويت، إصدار تعليمات خلال الأيام القليلة المقبلة، باستئناف إصدار تأشيرات "الالتحاق بعائل"
وأن "المرحلة الأولى تشمل الأطفال.. ومن ثم يتم فتح الالتحاق بعائل وفق الشروط تدريجيا للزوجة والأم والأب.. وفق معايير سيتم تحديدها من قبل وزارة الداخلية".
وأوضحت المصادر أن الخطوة تأتي "بعد وقف منح التأشيرات لفترة.. في إطار توجه الداخلية لوضع ضوابط وإجراءات محددة في هذا الشأن، بما يوائم بين مساعي تعديل التركيبة السكانية وبين الحفاظ على حقوق المقيمين بجمع شملهم مع أسرهم، وفق ضوابط محددة".

وفي ذات السياق، كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتي الدكتور مبارك الجافور، عن قيام موظفي الهيئة "بمتابعة جميع خطوات استقدام العمالة الجديدة إلى الكويت.. والتدقيق على الإجراءات الخاصة بها، لضمان الحماية الكاملة لتلك العمالة منذ لحظة توقيع العقود وحتى الالتحاق بالعمل في البلاد"، موضحا أن الهيئة "تصدر أذونات العمل لجميع الجنسيات باستثناء التي لها آلية خاصة من قِبل وزارة الداخلية".

ولفت إلى "عدم وجود منع لإصدار أي إذن عمل لأي جنسية.. باستثناء الجنسيات التي لها آلية خاصة من خلال وزارة الداخلية، في حين تصدر بقية الأذونات من خلال الدورة المستندية عبر الأنظمة الإلكترونية والربط الآلي بين الجهات الحكومية".
وكشفت مصادر كويتية عن أن أبرز الدول التي يخضع مواطنوها إلى آلية خاصة في استصدار تأشيرة العمل، هي سوريا - إيران - باكستان - اليمن - كوريا الشمالية - أفغانستان - العراق
 

إقرأ ايضا

thumbs_b_c_83c86e90855be1a8b0f39b760acab118

لمن فاته حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022.. شاهد الفيديو

654840_0

مجلس الدولة ينظر دعوى غلق وحظر صفحات عبدالله رشدي

images

ضبطا أمهما تمارس الرذيلة مع عشيقها.. شابان يهشمان رأس رجل حتى الموت

أخبار متعلقة

download (1)

إجراء جديد من الأردن بعد وصول جثمان الفنان الذي مات في مصر وأهله يرفضون التشريح

thumbs_b_c_3922c1659ba8316fe14d6eb8548e3a71

أردوغان يتحدث عن قرب عودة العلاقات كاملة مع مصر

images

تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجأة عن سبب وفاة الفنان أشرف طلفاح

202006210111461146

مصر والسعودية توقعان صفقة حول طاقة الرياح

6374d3ef4236046ea566b826

عاجل... مصر تصدر قرارا هاما يخص الجزائريين

1643163_0 (1)

عاجل: الكويت تعدم سبعة أشخاص للمرة الاولى منذ 2017