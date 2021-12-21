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الكويت تطرد مصريين بسبب علاقتهما بحزب الله اللبناني

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الثلاثاء، 21-12-2021 12:32 م

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إبعاد وافدين اثنين مصريين عن البلاد للمصلحة العامة بعد التحقيق معهما في قضية دعم حزب الله اللبناني مالياً بحسب ماذكرت صحيفة الراي الكويتية .
وأجرت  النيابة الكويتية منذ شهر أكتوبر الماضي؛ تحقيقات مُوسعة مع عدد من المتهمين في قضية تمويل حزب الله اللبناني، حيث أصدرت النيابة الكويتية قرارات حبس بحق عدد من المتهمين.
فيما قررت النيابة العامة الكويتية مطلع الشهر الجاري، إخلاء سبيل الشيخ حسين المعتوق الأمين العام للتحالف الإسلامي، بعد يوم من استدعائه للتحقيق في قضية تمويل حزب الله اللبناني.
وذكرت وسائل إعلام كويتية، نص تحقيقات النيابة، قائلة: إن عددا من المتهمين أرسلوا تبرعات لحزب الله، أكدوا خلالها أنهم يعرفونهم ويتواصلون معهم، في حين أفاد المعتوق بأنه رجل دين معروف والجميع يتواصلون معه، نافيا جميع الاتهامات؛ بأنه أمر بإرسال تبرعات للحزب.
ويتولى جهاز أمن الدولة والنيابة العامة بدولة الكويت؛ التحقيق في القضية، ومن بين 23 متهما بقضية تمويل حزب الله، وهناك 12 متهما؛ تم إصدار قرار من قاضي التحقيقات باستمرار حبسهم، حتى 13 من الشهر الجاري، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 الجدد وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين.
وتفحص النيابة الكويتية، تحويلات مالية خارجية للحصول على أدلة بقضية خلية حزب الله، مُشيرة إلى أن أحد المتهمين شقيق نائب سابق قبض عليه بعد تحويل أموال طائلة لحزب الله.
 

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