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الكويت تصدم مصر وتوقف إصدار تصاريح عمل للمصريين

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عمالة مصرية
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الخميس، 08-12-2022 09:27 ص


أعلنت وسائل إعلام كويتية، عن تعليق الكويت ربط القوى العاملة مع مصر، ووقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.

ونقلت صحيفة  القبس الكويتية عن مصادر "مسؤولة" قولها أنه بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، فإن هذه الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.

وأرجعت المصادر أسباب القرار إلى ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، و"مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل"، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.

وقالت المصادر للصحيفة الكويتية، إن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي.

وكشفت المصادر أن هناك اشتراطات ورسوما جديدة لتوثيق تصاريح العمل حددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه.

وأكدت المصادر الكويتية أنه لن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حاليا حتى إشعار آخر، والإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد.
 

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