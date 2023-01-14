الكويت تصدم العمالة المصرية.. ووزير القوى العاملة يرد

السبت، 14-01-2023
09:54 ص
طالب أمين سر مجلس
الأمة الكويت
ي، بعدم التهاون، في ما يتعلق بإعادة استقبال العمالة الوافدة سواء من
مصر، أو أي دولة.
ونقلت صحيفة الرأي
عن المركز الإعلامي للمجلس الكويت
ي، تأكيد النائب أسامة الشاهين أن ضبط المال العام
وإصلاح التركيبة السكانية خطان حمراوان وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويت
ي.
وأوضح أن المجلس
سيراقب وبشكل يومي مدى التزام الحكومة بضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية وتطبيقها
لها.
ويأتي هذا في الوقت
الذي تستهدف فيه الحكومة الكويت
ية تقليص أعداد الوافدين
التي تراجعت إلى 2.65 مليون
في 2020، من 3.3 مليون قبل جائحة كورونا.
من ناحية أخرى،
نفى وزير القوى العاملة ، ما يثار حول تصفية العمالة المصرية
في الخليج، بإنهاء خدمتهم،
وخاصة دولة الكويت
، ، مشيرا إلى استمرار الوزارة على تصديق عقود عمل لدولة الكويت
.
وأكد أنه لا يعتقد أن دول الخليج يمكنها الاستغناء عن
العناصر البشرية المصرية، مشيرًا إلى امتلاك وزارة القوى العاملة 9 مكاتب للتمثيل العمالي
بهدف حل مشكلات المصريين بالخارج.