الكويت تصدر قرارآ خاص بالوافدين البالغين.....تعرف عليه

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الكويت
السبت، 07-10-2023 02:12 م نسمه عبد الوهاب
أنهت  وزارة الداخلية الكويتية، خدمات كل من بلغ 60 عاما من الوافدين، وكذلك من أتم 20 سنة من الخدمة وذلك لتوفير فرص ووظائف للمواطنين الكويتيين.


وقالت صحيفة السياسة الكويتية نقلا عن مصادر أمنية إن وزارة الداخلية تتجه الى إحلال المواطنين بدلا من الوافدين في قطاعاتها واداراتها كما إن الوزارة الكويتية أبلغت عدداً من الوافدين العاملين في قطاعاتها بالاستغناء عن خدماتهم، موضحة أن إنهاء عمل هذه الشريحة سيكون على دفعات.
وذكرت الصحيفة أن الأولوية في شغل هذه الوظائف للكويتيين، ثم أبناء الكويتيات، والخليجيين، لافتة إلى أن عددا من القطاعات الامنية في الوزارة فيها وافدون من جنسيات عربية مختلفة.


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