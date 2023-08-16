الأربعاء 16 أغسطس 2023
توقيت مصر 14:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت تُرحل مهندس مصري وتمنعه من دخول أراضيها لسبب غريب!

فاتن يوسف تفاجئ الجميع وتعلن اعتزال الغناء: همدح النبي فقط

مسكتها من فخذها الشمال.. اعترافات مثيرة لسائق "أوبر" نجل شيف شهير في هتك عرض فتاة

مفاجأة.. أحمد مرتضى منصور رئيسًا للزمالك خلفًا لوالده

دولة خليجية.. أرخص مدينة في العالم للعيش بها

أول تعليق رسمي من ليفربول على قرب رحيل صلاح

شاهد.. عريس يضرب عروسته بعنف ليلة الدخلة أمام الجميع

الدينار الكويتي والبحريني في الصدارة.. أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه

سعودي يستدرج زوجته بعيدًا عن الأنظار ثم يقوم بفعل شنيع معها

فنانة لبنانية تثير ضجة عن عادل إمام.. ماذا حدث؟

الكويت تُرحل مهندس مصري وتمنعه من دخول أراضيها لسبب غريب!

IMG-20230816-WA0003
مطار الكويت
الأربعاء، 16-08-2023 01:31 م


أحيل مواطن مصري إلى الشرطة في مطار الكويت الدولي، ورفعت قوات الأمن طلبا لوزارة الداخلية بإبعاده إداريا عن البلاد بسبب "مزحة".
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن "مهندسا مصريا أحيل من مطار الكويت الدولي إلى مخفر شرطة الجليب بتهمة البلاغ الكاذب بسبب مزاحه مع رجال الأمن، وجرى رفع كتاب إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يوصي بإبعاده عن البلاد إداريا، وذلك علي خلفية قيامه بابلاغ رجال أمن المطار أثناء مروره على نقطة التفتيش قبل مغادرته البلاد، عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية وذلك على سبيل المزاح".

وقال مصدر أمني للصحيفة إن "أمن المطار خط أحمر ولا يجوز العبث به، لافتا إلى أن المهندس المصري وعقب قيامه بالإبلاغ عن وجود قنبلة في متعلقاته الشخصية تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تفتيش حقائبه بدقة، ولم يتم العثور بداخلها على شيء".

وأضاف المصدر أن "المهندس المصري اعترف خلال التحقيق معه في مخفر شرطة الجليب أنه كان يمزح مع رجال الأمن"، مشيرا إلى أن "رجال الأمن رفعوا كتابا يوصي بإبعاده عن البلاد إداريا، تمهيدا لترحيله إلى موطنه عقب توقيع الكتاب".

إقرأ ايضا

images (1)

فاتن يوسف تفاجئ الجميع وتعلن اعتزال الغناء: همدح النبي فقط

Screenshot_20230816_100318

مسكتها من فخذها الشمال.. اعترافات مثيرة لسائق "أوبر" نجل شيف شهير في هتك عرض فتاة

تنزيل

شاهد.. عريس يضرب عروسته بعنف ليلة الدخلة أمام الجميع