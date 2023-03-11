الكويت تدين وتستنكر حادث إطلاق نار استهدف كنيسة في مدينة هامبورج الألمانية

السبت، 11-03-2023
04:11 م
نسمه عبد الوهاب
أعربت وزارة الخارجية الكويت
ية عن إدانة واستنكار دولة الكويت
الشديدين لحادث إطلاق النار الذي استهدف كنيسة
في مدينة هامبورج الألمانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت الخارجية الكويت
ية - في بيان على موقف دولة الكويت
المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامن دولة الكويت
إلى جانب جمهورية ألمانيا
الاتحادية الصديقة في هذا المصاب.
وتقدمت الكويت
بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية ألمانيا
الاتحادية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين