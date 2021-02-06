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الكويت تدق ناقوس الخطر. ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 06-02-2021 07:20 م الطيب حسين
دقت السلطات الكويتية ناقوس الخطر بعد ارتفاع غير مسبوق في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وحذرت مصادر في الحكومة الكويتية، اليوم السبت، من أن زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق، وارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة؛ سيدفع الحكومة إلى التشدد في الإجراءات بالتدريج، موضحةً أن الحظر الجزئي ومن بعده الكلي، مطروحان على الطاولة.

وكشفت المصادر الحكومية أن هناك تخوفًا من انفلات الوضع الصحي مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه التجمعات والمناسبات، ويشهد كذلك زيادة في الحالات المرضية؛ ما قد يتسبب في ضغط كبير على الطواقم الطبية.

وتشير الإحصائيات الأخيرة، إلى أن نسبة إشغال العناية المركزة ارتفعت من 9% إلى 15%، وإشغال الأسرَّة بمصابي الفيروس زادت من 7% إلى 11%، وهو ما تسبب في رفع حالة الطوارئ والاستنفار على السلطات الصحية في البلاد.

وكشفت المصادر أن الحكومة ستلجأ إلى إغلاق أي نشاط يساهم في نشر الوباء، مشددةً على اتخاذ أي قرار بلا تردد في سبيل حماية أرواح الناس، وتخفيف الضغط على الطواقم الطبية.





 

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