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الكويت تتجه إلى اتخاذ إجراء قوي حيال الوافدين

الكويت
الكويت
 
الجمعة، 05-02-2021 04:15 م الطيب حسين
تتجه السلطات الكويتية إلى تبني إجراء قوي تجاه الوافدين بالبلاد حسب صحيفة محلية.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إنها علمت من مصادر مسؤولة رفيعة المستوى ان هناك اجتماعا مرتقبا بين وزارة الصحة واتحاد اصحاب الفنادق الكويتية، لوضع آلية وبرنامج عمل لبدء عملية الحجر المؤسسي للقادمين إلى الكويت اعتبارا من يوم الأحد القادم من المواطنين، وذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء في الحجر المؤسسي للمواطنين القادمين لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة.

وقالت المصادر انه خلال الأسبوعين المقبلين ستدرس الجهات الحكومية وبالتعاون مع الفنادق والشركات في تطبيق الحجر المؤسسي الالزامي للوافدين في حال اتخاذ قرار من قبل السلطات الصحية ومجلس الوزراء بإعادة فتح مطار الكويت الدولي أمام المقيمين من جديد، بحيث يكون الحجر داخل الكويت وهو ما تطالب به شركات الطيران المحلية والإدارة العامة للطيران المدني منذ أشهر.

وذكرت المصادر انه لم يحدد إلى الآن القيمة المالية للحجر المؤسسي للمواطنين عن فترة السبعة أيام المحددة حاليا، مشيرة الى ان القرار سيتخذ خلال اليومين القادمين لتعميمها على الركاب القادمين الى البلاد اعتبارا من الاحد المقبل.

وحول وجود استثناءات لبعض الفئات من الوافدين لدخول البلاد، قالت المصادر انه (حتى هذه اللحظة) لم يصدر اي قرار بهذا الشأن. ومن المقرر بحث عدد من الأمور اللوجستية والخاصة بنقل القادمين إلى الفنادق المخصصة للحجر المؤسسي.
 

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