الكويت.. الكشف عن سبب وفاة الفنان غانم الحمادي

السبت، 02-07-2022
10:49 ص
فارق الفنان الكويت
ي غانم الحمادي
، الحياة، أمس الجمعة، إثر
حادث مروري أليم، وسط حالة حزن عامة انتابت الوسط الفني في البلاد.
وقالت مصادر كويتية، إن الفنان غانم الحمادي
، توفي نتيجة
وقوع حادث مروري مروع على أحد الطرق السريعة في البلد الخليجي الذي يشهد حوادث مرورية
مميتة باستمرار.
وتوفي الفنان الكويت
ي عن عمر ناهز 36 عامًا إثر انقلاب سيارته
على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، بالقرب من منطقة ”أم الهيمان“، حيث كان متوجهًا إلى
بيته في مدينة صباح الأحمد.
وذكرت مصادر كويتية أن إطار سيارة الفنان غانم الحمادي
انفجر
خلال قيادته سيارته على الطريق السريع، ما أدى إلى انقلابها ووفاة
ه على الفور.
وشيّع كويتيون الفنان
الراحل، بعد صلاة ظهر الجمعة، وتم دفن
الجثمان في مقبرة الصليبخات في العاصمة الكويت
، بحسب ناشطين.