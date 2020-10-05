الكوكب الأحمر يقترب من الأرض في ظاهرة لن تتكرر الا بعد 15 عاماً

الإثنين، 05-10-2020
10:42 م
المصريون
في
ظاهرة لن تتكرر ولن تحدث إلا كل 15 عاماً، يقترب كوكب المريخ
من الكرة الأرضية
غداً، حيث سيكون على بعد 62.1 مليون كيلومتر من الأرض، ولكن يحدث ذلك مرة أخرى إلا
في عام 2035.
ويقع
المريخ حاليا في شمال خط الاستواء، وهو موضع مثالي يسمح برؤيته بوضوح من نصفي
الكرة الأرضية
، سواء بواسطة التلسكوبات أو من دونها.
وعندما يقترب الكوكب
الأحمر من الأرض سيتضاعف
سطوع المريخ، وسيتفوق على كل شيء في سماء الليل باستثناء الزهرة والقمر
.
ويسطع اللون البرتقالي
لكوكب المريخ
في السماء، والمريخ والأرض، مثل جميع الكواكب في نظامنا الشمس
ي، لهما مدار
بيضاوي الشكل، ونتيجة لذلك، يوجد دائما الحضيض (أقرب نقطة) والأوج (أبعد نقطة) في
مداراتهما، وفي هذه الظاهرة يقترب الكوكبان تدريجيا من حضيض بعضهما البعض.
وبعد
أسبوع واحد فقط وتحديداً في 13 أكتوبر، ستقع الأرض بين الشمس
والكوكب الأحمر
.
وعند
اصطفاف الشمس
والأرض والمريخ على خط مستقيم مع وجود الأرض في المنتصف، تحصل ظاهرة
"المقابلة" التي توفر الصورة الأوضح عن المريخ، حيث يكون وقتها الكوكب
الأحمر في أقرب مسافة من الأرض.