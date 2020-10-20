الكهربا تبدأ تحركاتها لمواجهة تقلبات الطقس السيء

الثلاثاء، 20-10-2020
06:32 م
أحمد سالم
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء
، إن الوزارة حريصة جدا على استقرار التغذية الكهربائية وتقديم كل الدعم والتغذية الاساسية والاحتياطية وفرقة طوارئ لرفع حالة الاستعداد القصوي لكل الشركات التابعة لنا للتوثيق مع الجهات المعنية.
وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه تم رفع حالة الطوارئ من أجل استمرار التغذية الكهربائية بما لا يمس أي خطورة، بالاضافة إلى أن فرق الطوارئ تكون جاهزة من أجل التحرك سريعا لاي مكان به عطل.
وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء
، أننا نناشد المواطنين بالابتعاد عن المهمات الكهربائية خاصة فى سوء الأحوال الجوية والأمطار، لان ذلك يمثل خطورة كبيرة جدا عليهم.
وأوضح أن الخط الساخن لوزارة الكهرباء
هو "121" لاستقبال البلاغات علي مدار الساعة، من جميع المحافظات سواء من التليفون الارضي أو الهاتف المحمول، مشيرا إلى أن هناك فرق طوارئ جاهزة علي مدار الساعة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء
، أن هناك تنسيق كامل مع كل جهات الدولة فى أوقات السيئة للطقس، موضحا أن محطات الصرف الصحي لرفع المياة والتأكد من عزل المنشآت الكهربائية والمهمات الكهربائية حتي لا يكون هناك أي ضرر.