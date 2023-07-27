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الكهرباء تكشف عن المناطق المستثناة من قطع التيار

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شبكة كهرباء
الخميس، 27-07-2023 12:49 م

كشف المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه تم استثناء رأس البر وجمصة وبلطيم من خطة تخفيف الأحمال التي بلغت ٨٠٠ ميجاوات منذ العمل بالتخفيف على مدار ال٢٤ ساعة إلى أن انخفضت لنحو ٣٦٠ ميجاوات خلال الأيام الماضية.

وأكد عسل، أن هناك وعي لدى المواطنين فى الالتزام بمواعيد الفصل والتخفيف، مشيرا إلى أن المصايف بالكامل الكائنة فى نطاق الشركة تم استثنائها علما أن استهلاك راس البر من القدرات الكهربائية يبلغ ٢٢ ميجاوات وجمصة ١٥ ميجاوات وبلطيم ١٠ ميجاوات.

وأكد أنه تم تأمين التغذية الكهربائية بالكامل لمختلف المناطق الصناعية والسياحية التابعة للشركة فى مقدمتها مشروع الرمال السوداء ومدينة الاثاث بدمياط والمنطقة اللوجستية بميت غمر، والمنطقة الصناعية بجمصة، والمنطقة الصناعية بمطوبس بالإضافة لاستثناء عمليات المياه ومحطات الصرف الصحي ومحطات الرفع الكبيرة وأقسام الشرطة ومديريات الأمن والمستشفيات أيضا.

 

وأكد أن الشركة اتخذت إجراءات هامة واستراتيجية خاصة بالمخابز منذ ثانى يوم لتخفيف الأحمال حيث تم التنسيق مع جميع مديريات التموين لتحديد أوقات الفصل عن المغذيات التى تمد المناطق الموجودة بها مخابز بالطاقة الكهربائية، حيث تم الاتفاق على الفصل بدءا من الساعة الثالثة فجرا كل يوم حتى الساعة السابعة صباحا عن طريق المحافظة والجهات المعنية مع وضع خطة عمل مع الجهات للتنسيق مع بعضهم.

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