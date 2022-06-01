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الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة بعد الزيادة وموعد التطبيق

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الكهرباء
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الأربعاء، 01-06-2022 11:13 ص


أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح فواتير الكهرباء بداية من يوليو المقبل على فاتورة الكهرباء التي سيتم تحصيلها بداية من أغسطس 2022.

وكان وزير الكهرباء قد أعلن عن تلك الزيادة في شهر يوليو  2020، مشيرا إلى أنه بناءً على تعليمات القيادة السياسية، تم مد فترة رفع الدعم عن الكهرباء حتى 2025.


وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2022/2023 التى سيتم تطبيقها في يوليو المقبل والتى تراوحت  الزيادة فى الكيلو وات  بكل شريحة  بين 3 قروش و10 قروش

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (58  قرشا) بدلا من 48 قرشا

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (68 قرشا) بدلا من 58 قرشا

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (83 قرشا)بدلا من 77 قرشا

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (111 قرشا)بدلا من 106 قرشا

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (131 قرشا)بدلا من 128 قرشا

6- الشريحة السادسة من صفر  إلى  أقل من 1000 كيلوات  (136 قرشا)بدلا من 128 قرشا

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا). وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي منذ 3 سنوات  145 قرشا .
 

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