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الكشف عن هوية قاتل مارادونا بعد توجيه التهمة له بشكل رسمي

دييجو-مارادونا
الكشف عن هوية قاتل مارادونا بعد توجيه التهمة له بشكل رسمي
 
الخميس، 24-12-2020 07:29 ص أحمد عادل شعبان
كشفت وكالة الأنباء الأرجنتينية تيلام مفاجآت من العيار الثقيل بشأن أسطورة كرة القدم مارادونا.

وقالت مصادر لـ "تيلام" إن الخبير لم يعثر على آثار مخدرات أو محول في دماء مارادونا بل تم العثور على آثار أدوية نفسية في دمه.

وأضاف مصدر من القائمين على التحقيقات: أهم ما تم التوصل إليه هو أنه تم إعطاء مارادونا عقاقير نفسية ولم يتم إعطاؤه أدوية لمرضه القلبي.

وأكدت المصادر أن مارادونا قبل وفاته تم إعطاؤه أدوية نفسية عديدة مضادة للاكتئاب الشديد والإدمان والصرع، تسبب النعاس وانخفاض القدرة على الاستجابة.

وتم توجيه تهمة القتل غير العمد إلى للطبيب الذي أجرى العملية الجراحية لمارادونا كما تم توجيه نفس التهمة للممرض المسئول عن رعايته في منزله.
 

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