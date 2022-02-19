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الكشف عن قضية «استعباد جنسي» لـ 39 امرأة بدولة خليجية

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الكشف عن قضية «استعباد جنسي» لـ 39 امرأة بدولة خليجية

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السبت، 19-02-2022 10:25 ص

أفادت وسائل إعلام كازاخستانية بأن سلطات البلاد تسلمت من مملكة البحرين مواطنة كازاخستانية مشتبه بتورطها في الاتجار بالبشر، ويشتبه في بيعها طفلة قاصرة للاستغلال الجنسي.
وذكر موقع "كازاخستان اليوم" الإخباري، أن "المشتبه بها مواطنة من مواليد سنة 1989، قامت ببيع طفلة قاصر كازاخستانية بغرض استغلالها جنسيا في مملكة البحرين".
وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه بها اختفت بعد ارتكابها الجريمة وقد أدرجتها السلطات الكازاخستانية في وقت سابق على قائمة المطلوبين دوليا.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أنه على مدى 4 سنوات تم نقل فتيات إلى البحرين، ووقعن هناك في العبودية الجنسية وأن من بينهن قاصرات.
وبحسب وزارة الداخلية الكازاخستانية فإن 39 امرأة كازاخستانية وقعن في العبودية الجنسية في البحرين.
وتحقق الشرطة في 133 قضية جنائية بشأن هذه الجرائم، وتم تقديم 48 شخصا إلى العدالة، منهم 15 رهن الاحتجاز.
 

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