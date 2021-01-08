الجمعة 08 يناير 2021
توقيت مصر 11:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق من " أوباما" عن اقتحام الكونجرس

طلاق القرن.. السر الحقيقي لانفصال كيم كارديشيان عن كاني ويست

حقائق مثيرة.. هل دخلت مصر حزام الزلازل

موعد مباراة الاهلى وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

التحقيق مع ترامب بالرغم من اعتذاره وارتفاع حالات الوفاة

الكشف عن قاعدة صواريخ إيرانية تحت الأرض على سواحل الخليج

مفاجأة صادمة خلف شخصية "رجل الفراء " في اقتحام الكونجرس

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

«6 أيام بيضاء».. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

صادم.. شاب يقتل والدته ويرقص بجوار جثتها مع شقيقته

ADS
 

الكشف عن قاعدة صواريخ إيرانية تحت الأرض على سواحل الخليج

قاعدة صواريخ إيرانية تحت الأرض
قاعدة الصواريخ
 
الجمعة، 08-01-2021 09:42 ص المصريون
تم الكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج جنوب إيران تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري بحضور قائد الحرس، اللواء حسين سلامي - بحسب مراسل RT - . 

وقال قائد الحرس الثوري خلال الكشف عن القاعدة: "منطقنا هو الدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية واستقلالها وتعزيز قوتنا..عدونا يرفض قوة منطق إيران لأنه يعتمد منطق القوة".

وأوضحح أنه ليس أمام إيران سوى تعزيز قدراتها الردعية الدفاعية والهجومية لمنع العدو من فرض هيمنته ومخططاته"، مشيرا إلى أن "هذه القاعدة إحدى منشآتنا التي تضم صواريخ استراتيجية تابعة للقوات البحرية إضافة إلى منصات إطلاق".

وأشار سلامي إلى أن الصواريخ دقيقة جدًا ويصل مداها مئات الكيلومترات وأن القاعدة تمتد على طول عدة كيلومترات، وبحريتنا تمتلك عدد كبير من هذه القواعد"، وأن قوات الحرس الثوري على أهبة الاستعداد لأي عمليات عاجلة.

 

إقرأ ايضا

الاهلى وسيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الاهلى وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

الأرصاد

«6 أيام بيضاء».. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

Capture

غضب في الإمارات.. إعلامي شهير ينشر فيديو جريء لزوجته على السرير