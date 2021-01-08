الكشف عن قاعدة صواريخ إيرانية تحت الأرض على سواحل الخليج

الجمعة، 08-01-2021
09:42 ص
المصريون
تم الكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض
على سواحل الخليج
جنوب إيران تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري بحضور قائد الحرس، اللواء حسين سلامي - بحسب مراسل RT - .
وقال قائد الحرس الثوري خلال الكشف عن القاعدة: "منطقنا هو الدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية واستقلالها وتعزيز قوتنا..عدونا يرفض قوة منطق إيران لأنه يعتمد منطق القوة".
وأوضحح أنه ليس أمام إيران سوى تعزيز قدراتها الردعية الدفاعية والهجومية لمنع العدو من فرض هيمنته ومخططاته"، مشيرا إلى أن "هذه القاعدة إحدى منشآتنا التي تضم صواريخ استراتيجية تابعة للقوات البحرية إضافة إلى منصات إطلاق".
وأشار سلامي إلى أن الصواريخ دقيقة جدًا ويصل مداها مئات الكيلومترات وأن القاعدة تمتد على طول عدة كيلومترات، وبحريتنا تمتلك عدد كبير من هذه القواعد"، وأن قوات الحرس الثوري على أهبة الاستعداد لأي عمليات عاجلة.