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الكشف عن عدد قتلى وجرحى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا

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الكشف عن عدد قتلى وجرحى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا

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Teads
الخميس، 24-02-2022 10:27 ص

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على مناطق مختلفة من البلاد.
ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، قالت السلطات في أوكرانيا إن عدد القتلى ارتفع إلى 8 أشخاص بينما وصل عدد الجرحى إلى 9 حتى الآن.
وقبل قليل، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية مقتل شخص وإصابة آخر في قصف بالقرب من العاصمة كييف.
وأعلن حرس الحدود الأوكراني، أن البلاد تتعرض لهجوم مدفعي وذلك على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار، وفقا لوكالة ”فرانس برس“ للأنباء.
وأوضح حرس الحدود، في بيان، أن القوات الروسية مدعومة من بيلاروسيا شنت هجوما من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا على الجناح الجنوبي لأوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه شن هجوما على أوكرانيا في خطاب متلفز في وقت مبكر من يوم الخميس ، ما أثار إدانة دولية.

وحذر بوتين الدول الأخرى من أن أي محاولة للتدخل في العمل الروسي ستؤدي إلى "عواقب لم يروها من قبل".

وقد سمع دوي انفجارات كبيرة قبل الفجر في كييف وخاركيف وأوديسا حيث شجب زعماء العالم بدء الغزو الروسي الذي قد يتسبب في خسائر فادحة ويطيح بحكومة أوكرانيا المنتخبة ديمقراطيا.

وقبل قليل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن خمس طائرات روسية وطائرة هليكوبتر روسية أُسقطت فجر الخميس، بينما هاجمت القوات الروسية أوكرانيا.
 

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