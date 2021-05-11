الثلاثاء 11 مايو 2021
توقيت مصر 12:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد شيكابالا بسبب واقعة الحذاء

الكشف عن شروط دخول السعوديين الأردن

فيديو صادم.. قتل إمام مسجد يؤم الناس في صلاة التراويح

أسرة سمير غانم ترد على أنباء وفاته بعد توقف وظائف جسمه

التحالف يدمر طائرة حوثية استهدفت مطار أبها

ترامب يثير ضجة علي مواقع التواصل بمأدبة في فلوريدا

رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات علي الأقصى

السياحة تشارك في معرض ميلانو السياحي الدولي " BIT "

فنانة شهيرة تعود لارتداء الحجاب وتحذف صورها الجريئة

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

الكشف عن شروط دخول السعوديين الأردن

السعودية الأردن
ثقققق
Native
الثلاثاء، 11-05-2021 11:57 ص محمد فضل
أصدرت السفارة السعودية في عمان تنويهًا هامًا للمواطنين الراغبين في السفر إلى الأردن، وكشفت عن شرط الدخول لمن لم يتلقى لقاح فيروس “كورونا”.
وأوضحت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، أن السعوديين ممن لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا يلزمهم نتيجة فحص “كورونا” سلبية قبل الدخول بـ72 ساعة وبالتالي إعفائهم من الفحص عند المنفذ.

وجاء نص تنويه السفارة كالتالي:

“تنويه..
السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ترحب بالزوار من المواطنين السعوديين، مكتفية بالإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمنظمة للفئات المسموح لها بالسفر، للدخول للأراضي الأردنية وفق الإجراءات التالية:

1- تحليل PCR سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد عن (72) ساعة وبالتالي إعفائهم من فحص PCRعند الوصول للمنفذ الأردني.
2- الحصول على جرعتي لقاح “كوفيد -19” أو جرعة واحدة وقد مر عليها 14 يومًا مع إرفاق ما يثبت ذلك لغايات إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني.
في حين أن الراغبين بالقدوم من غير الحالات أعلاه بما فيهم من سبق له الإصابة والتعافي من فيروس كورونا لإجراء تحليل PCR آخر في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية. يشترط لقدومهم التسجيل على منصّة http//:www.gateway2jordan.gov.jo والالتزام بالشروط المعمول بها سابقًا.
 

إقرأ ايضا

شيكابالا

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد شيكابالا بسبب واقعة الحذاء

10-05-21-129697070 (1)

فيديو صادم.. قتل إمام مسجد يؤم الناس في صلاة التراويح

654846150484

أسرة سمير غانم ترد على أنباء وفاته بعد توقف وظائف جسمه

أخبار متعلقة

1092804_0

صدمة.. وفاة شاب ووالده في نفس اللحظة بعد يوم فقط من إصابتهما بكورونا

Capture

شاهد.. انتحار فتاة شنقًا على سطح عمارة بالسعودية

محمد بن سلمان

سر الصورة الغريبة التي ظهرت خلف ولي العهد السعودي وأثارت الجدل

السعودية تحظُر الدخول والسفر

السعودية تحظُر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خالد مقداد

تدهور الحالة الصحية لمؤسس «طيور الجنة» وهذه حقيقة وفاته بكورونا

download

تركي الحمد ينشر صورة من الحرم: السعودية الجديدة قادمة بقوة