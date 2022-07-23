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الكشف عن سر الزجاجة الخضراء المدفونة مع شيماء جمال

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المتهم الثاني
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السبت، 23-07-2022 10:42 ص

نشرت وسائل إعلام تفاصيل اعترافات المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال.
ونقلت عن المتهم الثاني بجريمة القتل وهو صديق زوج المغدورة أيمن حجاج ويدعى ”حسين الغرابلي“، كشفه سر زجاجة خضراء تم العثور عليها مدفونة بجانب جثة شيماء جمال.
وقال المتهم الثاني في التحقيقات، إن الزجاجة تحوي مادة حارقة، كان المتهم الأول قد اشتراها من أحد محال مواد البناء.
وأضاف أنه عقب قتل المجني عليها، قام هو بربط قدميها، بينما لف زوجها القاضي أيمن حجاج، رأسها بقطعة قماش ومن ثم قيدها بسلسلة حديدية.
وتابع أنهما قاما بإلقاء جثة شيماء جمال في الحفرة التي تم حفرها لدفنها فيها، وقام أيمن حجاج بسكب المادة الحارقة على الجثة ورمى الزجاجة الخضراء التي كانت تحوي المادة الحارقة بجانب الجثة قبل دفنها.
واعترف نائب رئيس مجلس الدولة أيمن حجاج، أمام محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الأربعاء الماضي، بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال.
جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة المتهم المستشار أيمن حجاج وشريكه في ارتكاب الجريمة حسين الغرابلي.
وجاء الاعتراف حينما واجهت المحكمة المتهمين بما هو منسوب إليهما من اتهامات.
وقال حجاج إنه ارتكب الجريمة ولكنه لم يقصد قتلها عمدا، وإنما وقعت الجريمة في إطار دفاع عن النفس.
في حين أنكر المتهم الثاني اشتراكه في ارتكاب الجريمة.

 

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