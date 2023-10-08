الأحد 08 أكتوبر 2023
توقيت مصر 07:59 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إبادة بضوء أمريكي.. إسرائيل تطالب سكان غزة بإخلاء منازلهم فورًا

طوفان الأقصى.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 300

الكشف عن سبب وفاة نجم مسرح مصر بشكل مفاجئ

سقطت من هول الصدمة.. نقل زوجة شاعر غنائي شهير للمستشفى بسبب الخيانة

‏شاهد.. تعليق مثير من عمرو أديب على عملية "طوفان الأقصى"

غادة عبد الرازق: كنت هخلص على نفسي وبتعالج نفسيًا من 30 سنة

حمو بيكا يحتفل بعيد زواجه الثالث بالشماريخ.. تعرف على هديته لزوجته

الحكومة تفاجئ المواطنين بقرارات جديدة خلال ساعات

الكويت تصدر قرارآ خاص بالوافدين البالغين.....تعرف عليه

أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

الكشف عن سبب وفاة نجم مسرح مصر بشكل مفاجئ

3537273
نجوم مسرح مصر
الأحد، 08-10-2023 12:27 ص

 

توفى الفنان محمد بطاوي ، الذي شارك في مسرح مصر بشكل مفاجئ.

 

وكان محمد بطاوي قد توفى بسبب أزمة قلبية بعد معاناته من مشاكل في القلب.

 

 آخر اعمال محمد بطاوي الجزء الثاني من البيت بيتي والذي لم يمهله القدر مشاهدة دوره فيه .

 

نعى النجم أشرف عبد الباقي، الفنان الشاب محمد بطاوي أحد نجوم مسرح مصر الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت.

 

ونشر أشرف عبد الباقي، صورة للراحل عبر حسابه على إنستجرام وكتب: "مع السلامة يابطاوي ربنا يرحمك ويغفرلك يارب ممثل جميل ومحترم ظهر معايا في اكتر من حاجة كل الناس بتحبه ربنا يصبر اهله وزوجته وبنته يارب".

 

 

يذكر أن الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبدالباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و" 100 وش"، وقدم مسرحية" اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي.

إقرأ ايضا

صورة-على-الموبايل-تكشف-خيانة-زوجية-وتدمّر-أسرة-سورية

سقطت من هول الصدمة.. نقل زوجة شاعر غنائي شهير للمستشفى بسبب الخيانة

خبر-وفاة-عمرو-اديب

‏شاهد.. تعليق مثير من عمرو أديب على عملية "طوفان الأقصى"

103

غادة عبد الرازق: كنت هخلص على نفسي وبتعالج نفسيًا من 30 سنة

أخبار متعلقة

gYbYke1X

5 معلومات عن محمد بطاوي بعد وفاته بأزمة قلبية