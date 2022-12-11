الكشف عن سبب وفاة ملكة جمال لبنان بشكل مفاجئ

الأحد، 11-12-2022
01:19 م
توفيت ملكة جمال لبنان
السابقة زينة ترحيني
، التي عملت مؤخرًا
في مجال الإعلانات، بشكل مفاجئ.
وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إعلانًا منسوبًا
لعائلة الشابة الراحلة تنعى فيه زينة حسن ترحيني، دون توضيح سبب الوفاة.
وعقب انتشار خبر وفاة ملكة جمال لبنان
السابقة، تداول ناشطون
مقطعًا للراحلة تتحدث فيه عن إصابتها بمرض لم تكشف عنه، وتطلب من متابعيها الدعاء لها.
وكشفت شقيقتها منى ترحيني أن سبب رحيلها المفاجئ يعود الى
إصابتها بسرطان عنق الرحم، موضحة أن زينة "حاربت المرض بصلابة، وحصلت على العلاجات
الواجبة، من دون أن تقوى على قهر المرض الذي انتشر بسرعة".
بدأت زينة ترحيني
شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزداد
منذ سنوات عديدة، وازدادت بشكل ملحوظ بعد حصولها على لقب ملكة جمال لبنان
، و"ملكة
جمال الشرق الأوسط" عام 2009.
بدأت زينة حياتها المهنية كموديل في بعض المواد الإعلانية،
لكنها امتدت فيما بعد إلى اهتمامات أخرى على مواقع الإنترنت.
فازت زينة ترحيني
بلقب ملكة جمال لبنان
سابقا، وبرزت بشكل
كبير في مجال الموضة والجمال ومستحضرات التجميل، بعد أن قلت شهرتها.
وغابت تمامًا عن عالم النور والشهرة مؤخرًا بعد سلسلة من
النجاحات في مسيرتها المهنية المرتبطة بمجال الجمال والموضة.
زينة الطرحيني لديها حساب رسمي على إنستجرام على مواقع التواصل
الاجتماعى، حيث اقترب جمهورها من 50 ألف مشترك.
ساءت حال زينة منذ شهرين ونصف، وكانت تخضع للعلاج في لبنان،
وهي تعيش مع عائلتها وغير متزوجة.
ووصفتها شقيقتها منى بـ"الملاك"، وتقول: "أحبّها الجميع، كانت صديقة الجميع،
نتمنى أن تكون في عالم أفضل…".