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الكشف عن سبب وفاة حفيد أمير الكويت الراحل بشكل مفاجئ

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الشيخ دعيج الصباح
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Teads
الأحد، 12-12-2021 09:28 ص

كشف الإعلامي رشيد الفعم مستشار الشؤون البرلمانية في اتحاد الإعلام الإلكتروني بالكويت، سبب وفاة الشيخ الشاعر دعيج الخليفة الصباح، أحد احفاد أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الصباح، الذي فارق الحياة بشكل مفاجئ، أمس السبت.
وأوضح الفعم أن : ”الشيخ دعيج الخليفة الصباح رحل إثر إصابته بـ “نوبة قلبية مفاجئة”. وأضاف: “عرفته إبان عملي في جريدة الرآي إنسان بسيط جدا وطيب“.
وكان الشيخ الشاعر دعيج الخليفة الصباح يُعاني من أمراض في القلب، ويتناول الأدوية بشكل دائم بسبب تركيبه لـ 9 دعامات في قلبه، وجرى نقله، صباح أمس، إلى مستشفى مبارك الكبير، وحاول الأطباء إسعافه دون جدوى.
 

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